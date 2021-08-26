Ученые рассказали о силе антител после «Спутника V»

Учёные в Аргентине выяснили, что нейтрализующая сила антител, которые начинают вырабатываться после прививки препаратом от коронавируса «Спутник V» российского производства, со временем только увеличивается, заявило министерство науки, технологий и инноваций страны.

В Аргентине рассказали об иммунном ответе после комбинации «Спутника V» c Moderna

Эксперты проанализировали числа антител и их способности нейтрализовать COVID-19 и его варианты на 1800 образцах из крови людей, перенесших и не перенесших заболевание.

Как показало аргентинское исследование, произошло увеличение нейтрализующей силы антител против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины.

При этом была проанализирована эффективность препарата против различных вариантов, встречающихся в Аргентине. Оказалось, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта».

Ранее аргентинские ученые сообщили, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» c американским препаратом Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:АргентинаКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры