Ученые рассказали о силе антител после «Спутника V»
Учёные в Аргентине выяснили, что нейтрализующая сила антител, которые начинают вырабатываться после прививки препаратом от коронавируса «Спутник V» российского производства, со временем только увеличивается, заявило министерство науки, технологий и инноваций страны.
Эксперты проанализировали числа антител и их способности нейтрализовать COVID-19 и его варианты на 1800 образцах из крови людей, перенесших и не перенесших заболевание.
Как показало аргентинское исследование, произошло увеличение нейтрализующей силы антител против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины.
При этом была проанализирована эффективность препарата против различных вариантов, встречающихся в Аргентине. Оказалось, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта».
Ранее аргентинские ученые сообщили, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» c американским препаратом Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru