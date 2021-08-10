В Сан-Марино заявили о 99-процентной эффективности «Спутника V»
В европейском государстве Сан-Марино представили результаты исследования, доказавшего выработку антител у 99% привившихся российской вакциной «Спутник V», сообщает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, жители которого использовали «Спутник V» и избавились от COVID-19.
Как сообщил агентству представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли, власти страны изучали эффективность российской вакцины совместно с римским институтом имени Ладзаро Спалланцани.
В ходе исследования измеряли уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины и через 21 день после введения второй дозы.
«По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более 5 тысяч человек, после второй дозы у более чем 99% выработались антитела», - отметил Кавалли.
Первая партия «Спутника V» была доставлена в Сан-Марино из России в феврале. Большинство жителей государства сделали прививки, а в мае в местной больнице было закрыто за ненадобностью ковидное отделение.
Как заявлял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, положительное решение ЕС по сертификатам Сан-Марино о вакцинации от COVID-19 может приблизить признание в Европе российской вакцины «Спутник V».
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