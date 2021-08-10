В Сан-Марино заявили о 99-процентной эффективности «Спутника V»

Как сообщил агентству представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли, власти страны изучали эффективность российской вакцины совместно с римским институтом имени Ладзаро Спалланцани.

В ходе исследования измеряли уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины и через 21 день после введения второй дозы.

«По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более 5 тысяч человек, после второй дозы у более чем 99% выработались антитела», - отметил Кавалли.

Первая партия «Спутника V» была доставлена в Сан-Марино из России в феврале. Большинство жителей государства сделали прививки, а в мае в местной больнице было закрыто за ненадобностью ковидное отделение.

Как заявлял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, положительное решение ЕС по сертификатам Сан-Марино о вакцинации от COVID-19 может приблизить признание в Европе российской вакцины «Спутник V».

