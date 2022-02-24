Вирусолог заявил о безопасности «стелс-омикрона» для переболевших омикрон-штаммом

Руководитель научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов 24 февраля заявил, что доля варианта штамма коронавируса «стелс-омикрон» в России медленно растет. По его словам, в настоящее время на долю «стел-омикрона» приходится 7,4% всех выявленных случаев инфицирования разновидностью «омикрон».

«Думаю, что будет сильный иммунитет против группы вариантов «омикрон». Первоначальный «омикрон» расщепился на несколько вариантов. Переболев одним, человек получает защиту от других. Равно как вакцины, пока что показывают хорошую защиту от всех видов "омикрона"», - сказал Аграновский.