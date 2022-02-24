Вирусолог заявил о безопасности «стелс-омикрона» для переболевших омикрон-штаммом
Количество случаев заражения «стелс-омикроном» в мире не достигает никаких радикальных значений, заявил НСН Алексей Аграновский.
Если человек переболел омикрон-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который не позволит вирусу проникнуть в организм, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Руководитель научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов 24 февраля заявил, что доля варианта штамма коронавируса «стелс-омикрон» в России медленно растет. По его словам, в настоящее время на долю «стел-омикрона» приходится 7,4% всех выявленных случаев инфицирования разновидностью «омикрон».
«Думаю, что будет сильный иммунитет против группы вариантов «омикрон». Первоначальный «омикрон» расщепился на несколько вариантов. Переболев одним, человек получает защиту от других. Равно как вакцины, пока что показывают хорошую защиту от всех видов "омикрона"», - сказал Аграновский.
По его словам, заболеваемость «стелс-омикроном» ни в одной стране мира не пошла резко вверх.
«Количество случаев заражения пока что не увеличилось радикально. Нужно следить за тем, как это происходит в других местах, тогда можно будет сделать выводы. Например, когда появился "омикрон", он быстро распространился и стал вытеснять "дельту". Про "стелс" пока таких данных нет. Но за этим надо наблюдать и анализировать клинические образцы. Такая работа ведется и ее надо усилить. Только тогда мы сможем сделать прогнозы» - отметил Аграновский.
Вирусолог также подчеркнул, что новые штаммы коронавируса появятся в том случае, если количество заболевших вирусом в мире будет постоянно расти.
«На эпидемию отпущено какое-то время. Если случаев заражения много, новые штаммы могут появиться, это закон больших чисел. Успеет ли появиться новый штамм, который затмит предыдущий – это вопрос. Может быть и нет, потому что пандемия идет уже 2,5 года. В какой-то момент дело пойдет к закату. Хотя держать руку на пульсе нужно. Только так одолеем эту пандемию», - заключил Аграновский.
Ранее ученые из Дании выяснили, что «стелс-омикрон» значительно заразнее оригинального «омикрона». Ученые обнаружили, что риск заражения инфицированным человеком членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном». Восприимчивыми оказались как вакцинированные люди, так и не вакцинированные.
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