В ВОЗ отвергли идею искусственного происхождения «омикрона»

Предположения о том, что штамм коронавирса «омикрон» мог быть искусственно создан для преодоления пандемии, не имеют под собой основания. Об этом в беседе с ТАСС сообщила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Так она прокомментировала высказывания некоторых экспертов о том, что штамм «омикрон» мог быть создан специально для того, чтобы справиться с пандемией.