В ВОЗ отвергли идею искусственного происхождения «омикрона»

Предположения о том, что штамм коронавирса «омикрон» мог быть искусственно создан для преодоления пандемии, не имеют под собой основания. Об этом в беседе с ТАСС сообщила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Так она прокомментировала высказывания некоторых экспертов о том, что штамм «омикрон» мог быть создан специально для того, чтобы справиться с пандемией.

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Вуйнович отметила, что на тему коронавируса всегда было много спекуляций.

По ее словам, штаммы COVID-19 серьезно изучаются учеными, однако никаких указаний на то, что «кто-то что-то делал искусственно, нет». Представитель ВОЗ назвала теорию искусственного происхождения «омикрона» мифом на уровне «городских легенд». Научного обоснования этому нет.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян обследовать на «постковид».



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммВОЗ
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