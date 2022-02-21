В ВОЗ отвергли идею искусственного происхождения «омикрона»
Предположения о том, что штамм коронавирса «омикрон» мог быть искусственно создан для преодоления пандемии, не имеют под собой основания. Об этом в беседе с ТАСС сообщила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Так она прокомментировала высказывания некоторых экспертов о том, что штамм «омикрон» мог быть создан специально для того, чтобы справиться с пандемией.
Вуйнович отметила, что на тему коронавируса всегда было много спекуляций.
По ее словам, штаммы COVID-19 серьезно изучаются учеными, однако никаких указаний на то, что «кто-то что-то делал искусственно, нет». Представитель ВОЗ назвала теорию искусственного происхождения «омикрона» мифом на уровне «городских легенд». Научного обоснования этому нет.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян обследовать на «постковид».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru