Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма
Повторная вакцинация в условиях распространения разновидности коронавируса «омикрон» потребуется россиянам раз в полгода, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
По его словам, привиться стоит через полгода после перенесенного заболевания или последней вакцинации. «Мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет», — подчеркнул глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1.
У получивших прививку и прошедших ревакцинацию россиян с «омикроном» чаще всего заболевание протекает в легкой форме или без каких-либо симптомов, отметил Мурашко.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.
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