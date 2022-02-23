Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма

По его словам, привиться стоит через полгода после перенесенного заболевания или последней вакцинации. «Мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет», — подчеркнул глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1.

У получивших прививку и прошедших ревакцинацию россиян с «омикроном» чаще всего заболевание протекает в легкой форме или без каких-либо симптомов, отметил Мурашко.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.

