Датские ученые выяснили большую заразность омикрон-штамма BA.2

Ученые из Дании выяснили, что подвид омикрон-штамма BA.2 значительно заразнее оригинального «омикрона». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на датский Институт сывороток.

В исследовании, проведенном специалистами из датского Института сывороток, Копенгагенского университета и датского Технического университета, приняли участие более 8,5 тысячи семей, всего порядка 18 тысяч человек в период с 20 декабря 2021 года по 18 января.

В результате ученые обнаружили, что риск заражения инфицированным человеком членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном».

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Восприимчивыми оказались с BA.2 как вакцинированные люди, так и не вакцинированные. Последние чаще заражают других BA.2 по сравнению с BA.1, из чего специалисты сделали вывод, что BA.2 более заразен, чем BA.1.

Вместе с тем, ученые подчеркивают, что привитые, особенно прошедшие ревакцинацию, заражаются намного реже и намного реже передают инфекцию как в случае с BA.1, так и в случае с BA.2.

Исследование еще не прошло коллегиальную проверку, уточнил институт.

Рост заболеваемости COVID-19 в России в связи с распространением штамма «омикрон» продолжится еще 2,5-3 недели, после чего пойдет на спад, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков. Однако разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2, или «стелс-омикрона» может снова привести к новому росту заболеваемости.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусДания
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