Датские ученые выяснили большую заразность омикрон-штамма BA.2

Ученые из Дании выяснили, что подвид омикрон-штамма BA.2 значительно заразнее оригинального «омикрона». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на датский Институт сывороток.

В исследовании, проведенном специалистами из датского Института сывороток, Копенгагенского университета и датского Технического университета, приняли участие более 8,5 тысячи семей, всего порядка 18 тысяч человек в период с 20 декабря 2021 года по 18 января.

В результате ученые обнаружили, что риск заражения инфицированным человеком членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном».