Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вполне способен заменить украинского лидера Владимира Зеленского на президентском посту, очевидно, что в США от Зеленского потребовали в скором времени уйти в отставку. Об этом НСН заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, сообщили американские СМИ. По их данным, у предвыборной команды Залужного уже есть штаб-квартира в Лондоне. В частности, газета Daily Express уточнила, что Великобритания поможет Украине организовать президентские выборы после завершения боевых действий, а избирательные комиссии обеих стран подписали меморандум о сотрудничестве. Бородай согласился с тем, что у Залужного есть все шансы сменить Зеленского.