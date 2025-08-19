США выжидают: Экс-премьер ДНР о шансах Залужного на пост президента Украины
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный пользуется авторитетом на Украине, он вполне может сместить Владимира Зеленского на посту президента страны, сказал НСН Александр Бородай.
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вполне способен заменить украинского лидера Владимира Зеленского на президентском посту, очевидно, что в США от Зеленского потребовали в скором времени уйти в отставку. Об этом НСН заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.
Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, сообщили американские СМИ. По их данным, у предвыборной команды Залужного уже есть штаб-квартира в Лондоне. В частности, газета Daily Express уточнила, что Великобритания поможет Украине организовать президентские выборы после завершения боевых действий, а избирательные комиссии обеих стран подписали меморандум о сотрудничестве. Бородай согласился с тем, что у Залужного есть все шансы сменить Зеленского.
«Залужный давно метит в президенты, ничего тайного в этом нет. Политическая карьера Зеленского довольно быстро закончится, потому что, по всей видимости, американское начальство потребовало от него уйти с президентского поста. Сейчас Зеленскому приходится выбирать из разных зол, и он считает, что тот выход, который предусмотрел для него президент США Дональд Трамп, является для него наиболее безопасным. Видимо, ему были даны какие-то личные гарантии. Авторитет у Залужного был и, думаю, до сих пор остается. Не так много времени прошло с тех пор, как он был главкомом ВСУ», — сказал Бородай.
Собеседник НСН также выразил надежду, что Трампу удастся завершить российско-украинский конфликт.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Трамп может решиться на замену Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет.
