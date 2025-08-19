Цена техосмотра может вырасти на 50% с 2026 года

Федеральная антимонопольная служба предложила поднять минимально допустимую стоимость техосмотра легковых автомобилей с 913 до 1 360 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». Документ находится на межведомственном согласовании, сообщили в ФАС. Если поправки вступят в силу, подорожание затронет почти шесть миллионов автовладельцев.

Рост тарифа объясняют пересчетом с учетом накопленной инфляции. Регионы смогут устанавливать цену выше федерального минимума. Одновременно рассматривается вопрос о госпошлине за внесение данных о диагностических картах в систему МВД — 500 рублей. Формально ее должны платить операторы, однако они настаивают, что бремя должно лечь на автовладельцев.