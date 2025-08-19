Цена техосмотра может вырасти на 50% с 2026 года

Федеральная антимонопольная служба предложила поднять минимально допустимую стоимость техосмотра легковых автомобилей с 913 до 1 360 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». Документ находится на межведомственном согласовании, сообщили в ФАС. Если поправки вступят в силу, подорожание затронет почти шесть миллионов автовладельцев.

Рост тарифа объясняют пересчетом с учетом накопленной инфляции. Регионы смогут устанавливать цену выше федерального минимума. Одновременно рассматривается вопрос о госпошлине за внесение данных о диагностических картах в систему МВД — 500 рублей. Формально ее должны платить операторы, однако они настаивают, что бремя должно лечь на автовладельцев.

Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера при продаже машины

Операторы рынка критикуют методику ФАС, отмечая, что расчеты новых тарифов не прозрачны и не отражают реальные затраты. По их словам, бизнес уже несет дополнительные расходы, в том числе из-за обязательной уплаты НДС на услуги техосмотра. Союз операторов обратился к президенту с предложением закрепить оплату госпошлины за автовладельцами.

Некоторые регионы начали утверждать новые цены самостоятельно. Так, в Еврейской автономной области с января 2026 года тариф на техосмотр легковых машин поднимется с 1 200 до 1 300 рублей. В ближайшее время аналогичные решения ожидаются и в других субъектах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
