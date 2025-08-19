Жюри «Интервидения-2025» объявят до 12 сентября

Состав жюри международного песенного конкурса «Интервидение-2025» будет обнародован до 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд «Традиции искусства». Уже известны представители от пяти стран — Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Саудовской Аравии и Таджикистана.

В фонде уточнили, что в состав жюри войдут признанные профессионалы музыкальной сферы — исполнители, продюсеры, композиторы, педагоги. Каждая страна-участница самостоятельно выбирает своего представителя. Члены жюри будут оценивать все конкурсные песни, руководствуясь установленными правилами.

В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов

Организаторы подчеркнули, что именно профессиональное международное жюри определит победителя. Конкурсная композиция, набравшая наибольшее количество баллов, получит первое место, остальные будут распределены по убыванию голосов.

В фонде отметили, что правила голосования и процедура объявления победителя изложены в отдельном регламенте конкурса, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:КонкурсИнтервидение

