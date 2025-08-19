Жюри «Интервидения-2025» объявят до 12 сентября

Состав жюри международного песенного конкурса «Интервидение-2025» будет обнародован до 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд «Традиции искусства». Уже известны представители от пяти стран — Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Саудовской Аравии и Таджикистана.

В фонде уточнили, что в состав жюри войдут признанные профессионалы музыкальной сферы — исполнители, продюсеры, композиторы, педагоги. Каждая страна-участница самостоятельно выбирает своего представителя. Члены жюри будут оценивать все конкурсные песни, руководствуясь установленными правилами.