Роспотребнадзор отмечает рост случаев «стелс-омикрона» в России

По его словам, в настоящее время на долю «стел-омикрона» приходится 7,4% всех выявленных случаев инфицирования разновидностью «омикрон».

Отмечается, что стремительно распространяющийся по миру «омикрон» условно разделился на три сублинии.

Ранее российские вирусологи сообщили о еще одном последствии коронавируса. Речь идет о потере веса.

