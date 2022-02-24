Роспотребнадзор отмечает рост случаев «стелс-омикрона» в России

Доля варианта COVID-19 «стелс-омикрон» в России медленно растет, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, одновременно выявляющий ковид и «омикрон»

По его словам, в настоящее время на долю «стел-омикрона» приходится 7,4% всех выявленных случаев инфицирования разновидностью «омикрон».

Отмечается, что стремительно распространяющийся по миру «омикрон» условно разделился на три сублинии.

Ранее российские вирусологи сообщили о еще одном последствии коронавируса. Речь идет о потере веса.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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