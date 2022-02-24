Роспотребнадзор отмечает рост случаев «стелс-омикрона» в России
Доля варианта COVID-19 «стелс-омикрон» в России медленно растет, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
По его словам, в настоящее время на долю «стел-омикрона» приходится 7,4% всех выявленных случаев инфицирования разновидностью «омикрон».
Отмечается, что стремительно распространяющийся по миру «омикрон» условно разделился на три сублинии.
Ранее российские вирусологи сообщили о еще одном последствии коронавируса. Речь идет о потере веса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Доллар и евро на торгах поднялись до рекордных уровней
- Байден заявил о неоправданной атаке России на Украину
- Путин заявил, что РФ уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
- СМИ: слышны взрывы в районе аэропорта Борисполь
- Путин: Внутри США создана империя лжи
- В Киеве и Одессе раздаются взрывы
- Роспотребнадзор отмечает рост случаев «стелс-омикрона» в России
- Путин: Принято решение о проведении специальной военной операции
- Путин: Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий»
- В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru