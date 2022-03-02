«Вам не будет прощения!» В Европе началась дискриминация россиян «за паспорт»

КОЛЕСА И ДИРИЖЕРСКИЕ ПАЛОЧКИ

Под ударом оказались российские и белорусские дальнобойщики, работающие в Европе. По данным RT, водителей постоянно оскорбляют, разбивают их машины и прокалывают колеса.

В ряде СМИ появилась информация, что в итальянской Болонье 11 выходцев из Украины напали на двух белорусских дальнобойщиков, забив одного из них до смерти и зарезав второго, однако в МИД Белоруссии опровергли эту информацию.

При этом в Минске подтвердили, что Волынской области Украины вооруженные люди в форме без знаков различия отобрали у белорусских дальнобойщиков пять машин. Этим делом сейчас занимается Следственный комитет Белоруссии.

Жертвой антироссийской волны в Германии стал знаменитый дирижёр Валерий Гергиев.

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер потребовал от Гергиева «недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине, однако маэстро этого не сделал и был уволен с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

По тем же причинам Гергиева уволили из театра La Scala.

Кроме того, концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил выступления пианиста Дениса Мацуева. Правда, сам Мацуев сказал, что это «совместное решение» и никаких ультиматумов ему не выдвигалось.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что из-за ситуации на Украине российских студентов «отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы».

По ее словам, министерством науки и высшего образования РФ принимаются «беспрецедентные меры» по защите прав студентов.

Германия стала первой страной, закрывшей ресторан для русских. Ресторан одного из небольших городов земли Баден-Вюртемберг запретил вход посетителям с российским паспортом.

«Посетители с российским паспортом не приветствуются в нашем ресторане. Нам понятно, что "нормальные" русские граждане не виноваты в криминальных решениях, но уже настало время сделать какой-то шаг. Ограничение входа для русских граждан в ресторан является нашим вкладом, чтобы наши дети смогли вырасти в свободной Европе», - объяснил свое решение владелец заведения.