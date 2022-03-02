«Вам не будет прощения!» В Европе началась дискриминация россиян «за паспорт»

В «толерантной» Великобритании закрывают глаза на публичные оскорбления россиян и угрозы детям, в США желают им смерти, а в Италии приглашают на «украинский отдых».

Россияне, проживающие или работающие за рубежом, все чаще сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку на фоне военной спецоперации на Украине

Тревожные сообщения приходят из США, Германии, Великобритании и ряда других стран Европы. При этом Италия, Турция и Египет подтвердили готовность принимать туристов из России.

Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижёра Гергиева

КОЛЕСА И ДИРИЖЕРСКИЕ ПАЛОЧКИ

Под ударом оказались российские и белорусские дальнобойщики, работающие в Европе. По данным RT, водителей постоянно оскорбляют, разбивают их машины и прокалывают колеса.

В ряде СМИ появилась информация, что в итальянской Болонье 11 выходцев из Украины напали на двух белорусских дальнобойщиков, забив одного из них до смерти и зарезав второго, однако в МИД Белоруссии опровергли эту информацию.

При этом в Минске подтвердили, что Волынской области Украины вооруженные люди в форме без знаков различия отобрали у белорусских дальнобойщиков пять машин. Этим делом сейчас занимается Следственный комитет Белоруссии.

Жертвой антироссийской волны в Германии стал знаменитый дирижёр Валерий Гергиев.

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер потребовал от Гергиева «недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине, однако маэстро этого не сделал и был уволен с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

По тем же причинам Гергиева уволили из театра La Scala.

Кроме того, концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил выступления пианиста Дениса Мацуева. Правда, сам Мацуев сказал, что это «совместное решение» и никаких ультиматумов ему не выдвигалось.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что из-за ситуации на Украине российских студентов «отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы».

По ее словам, министерством науки и высшего образования РФ принимаются «беспрецедентные меры» по защите прав студентов.

Германия стала первой страной, закрывшей ресторан для русских. Ресторан одного из небольших городов земли Баден-Вюртемберг запретил вход посетителям с российским паспортом.

«Посетители с российским паспортом не приветствуются в нашем ресторане. Нам понятно, что "нормальные" русские граждане не виноваты в криминальных решениях, но уже настало время сделать какой-то шаг. Ограничение входа для русских граждан в ресторан является нашим вкладом, чтобы наши дети смогли вырасти в свободной Европе», - объяснил свое решение владелец заведения.
Москалькова: Россияне за границей столкнулись с травлей

ФУТБОЛИСТИКИ И ХОККЕИСТИКИ

В Великобритании с дискриминацией и хулиганством столкнулись студенты и школьники. Как отмечают в российской дипмиссии в этой стране, в британских СМИ началась «беспрецедентная» антироссийская кампания, на фоне которой на подобные происшествия закрывают глаза.

22-летний футболист английского «Эвертона», украинец Виталий Миколенко публично обвинил российских «футболистиков» в том, что из-за их молчания убивают его соотечественников, оскорбил россиян и пожелал их детям бед.

«Пока ты, с***, молчишь, Артём Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей з***** на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи», — написал футболист в Instagram.

При этом в «толерантной» Англии, футболисты которой встают на колени в знак солидарности с движением Black Lives Matter, никак не осудили Миколенко. Его сообщение по-прежнему доступно в сториз Instagram, который также не счел это «разжиганием».

Агент многих россиян, выступающих за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн сообщил, что его клиенты в США и Канаде сталкиваются с притеснением и дискриминацией.

«Бросается в глаза дискриминация и расизм в отношении российских и белорусских игроков. Мне постоянно звонят игроки и их родители. Они очень обеспокоены по поводу своего будущего и возможности играть, а также по поводу своей безопасности», — сказал Мильштейн ESPN.

По его словам, россиянам «желают смерти», обзывают на улице и требуют «проваливать» . Кроме того, в соцсетях травят жен российских хоккеистов.

Россияне, проживающие в Нидерландах, также получают угрозы физической расправы.

Пресс-атташе посольства России в Нидерландах Ирина Гридина сообщила ТАСС, что после начала спецоперации на Украине в адрес россиян начали поступать угрозы от голландцев и требования покинуть страну.

В адрес посольства России в Исландии также поступают оскорбления и угрозы. Перед ним постоянно проводятся митинги, при этом входе одной из акций неуравновешенный местный житель выломал ворота и попытался сбить камеру.

Италия возобновила выдачу туристических шенгенов

ДЯДЯ ЛЁВА И КРОВАВАЯ БАРЫНЯ

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, которые ввели санкции против России.

Однако Италия, Турция, Египет, Тунис и ряд других стран не стали закрывать двери для российских туристов.

Визовые центры Италии VMS Italy и Almaviva с 1 марта возобновили прием документов на визы у россиян. При этом в этой стране проживает большое количество выходцев из Украины.

Турция, Египет и Тунис подтвердили готовность принимать российских туристов. По данным Федерального агентства по туризму, эти страны не только не намерены вводить ограничения для россиян, а наоборот заинтересованы в увеличении турпотока.

Собчак опровергла информацию об эмиграции из России

Одной из туристок, отправившейся в эти дни в Турцию, стала светская львица Ксения Собчак, отъезд которой породил в СМИ слухи о ее возможной эмиграции.

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (…) Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве - приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», - объяснилась Собчак в своем Telegram-канаде «Кровавая барыня».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЕвропаДискриминацияРоссияне
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