Собчак опровергла информацию об эмиграции из России
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале заявил, что информация об её эмиграции из России не соответствуют действительности.
По её словам, поездка была запланирована давно, связана она с отпуском и школьными каникулами сына.
«Я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — подчеркнула Собчак.
Ранее Собчак заявила, что отказ от Крыма для Кремля равносилен «политическому самоубийству», сообщают «Невские новости».
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