Собчак опровергла информацию об эмиграции из России

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале заявил, что информация об её эмиграции из России не соответствуют действительности.

Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за вопроса о «панели» на ПМЭФ

По её словам, поездка была запланирована давно, связана она с отпуском и школьными каникулами сына.

«Я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — подчеркнула Собчак.

Ранее Собчак заявила, что отказ от Крыма для Кремля равносилен «политическому самоубийству», сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмиграцияРоссияКсения Собчак
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