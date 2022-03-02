Собчак опровергла информацию об эмиграции из России

По её словам, поездка была запланирована давно, связана она с отпуском и школьными каникулами сына.

«Я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — подчеркнула Собчак.

Ранее Собчак заявила, что отказ от Крыма для Кремля равносилен «политическому самоубийству», сообщают «Невские новости».