Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов

Турция, Египет и Тунис подтвердили готовность принимать российских туристов. Такую информацию распространило Федеральное агентство по туризму. Там рассказали, что днём ранее глава Ростуризма Зарина Догузова провела встречи со своими коллегами из этих трёх стран.

Заявлено, что эти три популярные пляжные страны не намерены закрывать или как-то ограничивать въезд для граждан РФ. Более того, подчёркивается, что Турция, Египет и Тунис, напротив, заинтересованы в наращивании турпотока из России.

Ещё одной альтернативой полётам в Европу, которая закрыла своё воздушное пространство для РФ в связи с ситуацией на Украине, остаются аэропорты Дубая, Абу-Даби и Дохи.

