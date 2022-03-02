Италия возобновила выдачу туристических шенгенов

Визовый центр Италии в Москве (VMS) объявил о возобновлении с 1 марта приёма документов на оформление туристических виз в страну, сообщает пресс-служба центра.

Италия откроется для туристов, привитых непризнанными ЕС вакцинами

В сообщении говорится, что документы принимают по предварительной записи. Кроме VMS в Москве их можно сдать в визовых центрах AlmaViva в регионах.

Посетить Италию уже можно при наличии «Анкеты о местонахождении пассажира» (Passenger locator form), также потребуется сертификат о вакцинации европейской вакциной или справка о перенесённом заболевании, либо ПЦР-тест не старше 72 часов (антиген-тест не старше 48 часов).

В связи с закрытием воздушного пространства Италии для российских самолётов, попасть в страну можно с пересадкой в Турции, ОАЭ или Сербии.

Ранее министерство иностранных дел Италии рекомендовало итальянцам отложить все поездки в Россию, а уже находящимся в РФ гражданам покинуть её территорию.

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ТЕГИ:ТуризмРоссияВизаШенгенИталия
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