Италия возобновила выдачу туристических шенгенов

В сообщении говорится, что документы принимают по предварительной записи. Кроме VMS в Москве их можно сдать в визовых центрах AlmaViva в регионах.

Посетить Италию уже можно при наличии «Анкеты о местонахождении пассажира» (Passenger locator form), также потребуется сертификат о вакцинации европейской вакциной или справка о перенесённом заболевании, либо ПЦР-тест не старше 72 часов (антиген-тест не старше 48 часов).

В связи с закрытием воздушного пространства Италии для российских самолётов, попасть в страну можно с пересадкой в Турции, ОАЭ или Сербии.

Ранее министерство иностранных дел Италии рекомендовало итальянцам отложить все поездки в Россию, а уже находящимся в РФ гражданам покинуть её территорию.