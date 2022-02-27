Москалькова: Россияне за границей столкнулись с травлей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об отдельных фактах травли в отношении россиян, которые живут за рубежом, из-за ситуации на Украине. Об этом она на своей странице в Instagram.
«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские», - рассказала омбудсмен.
Москалькова рассказала, что грузовику дальнобойщика по пути из Германии в Бельгию на парковке разбили все фары. При этом прибывшие полицейские не предприняли никаких мер. ПО словам омбудсмена, с водителем оперативно связались, предупредили родных и работодателя, оказали помощь.
Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. При этом в РФ неоднократно подчеркивали, что никто не собирается оккупировать украинскую территорию: в частности, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров, напоминают «Невские новости». После начала операции Киев объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
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