Вакцинация спасет мир. Онищенко рассказал об окончании пандемии
В пресс-центре бывший главный санитарный врач России призвал брать пример с Китая и США по темпам вакцинации, чтобы властям не пришлось вводить локдаун.
В России растет число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России подтверждено 29 409 случаев заболевания ковидом за сутки. Число выявленных новых случаев инфекции стало максимальным с начала года. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 957 человек.
Массовые карантинные меры по борьбе с COVID-19 далеко не всегда эффективны, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Массового ничего не должно быть. В марте 2020 года мы ввели локдаун, потому что еще ничего не понимали. Даже Воронеж не надо весь закрывать. Нужно провести научную, грамотную противоэпидемическую работу. Очаговой работы у нас нет», - напомнил Онищенко.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главной причиной рекордной суточной смертности от ковида в России является недостаточный уровень вакцинации. В связи с этим в Москве начнут внедрять массовое экспресс-тестирование на COVID-19 в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах. А так же власти столицы прорабатывают внедрение экспресс-тестирования на коронавирус в московских школах.
«По данным на утро 11 октября, Москва привила 39,5% от населения, по взрослому населению – 47,7%. По Москве летальность составляет 1,77%, это значительно ниже, чем по стране и ниже, чем по миру. Московская область имеет уровень летальности почти как в Москве, 1,79%. А Санкт-Петербург имеет летальность 3,49%. Серьезно надо разбираться, почему такой высокий уровень. Можно списать на огромные пространства, недоступность, но это не оправдание. Каких-то значимых праздников, мероприятий не отмечено, ограничения не сняты. Нужно разбираться в лечении. Нужно смотреть на стандарты лечения, другого пути я не вижу», - объяснил Онищенко.
Медики утверждают, что выправить ситуацию может только вакцинация. И пример, по словам, Геннадия Онищенко нужно брать с Китая и США.
«Китай, родина коронавируса, демонстрирует самую успешную стратегию борьбы с пандемией. Как выглядит сегодня вакцинопрофилактика? Возьмем США, переболело 45 миллионов 207 тысяч человек, обще население 320 миллионов. Болеющих сейчас девять миллионов, умерло 723 тысячи, и летальность составляет 0,62%. Где-то полгода назад она у них была 3%, но сегодня благодаря серьезной подвижке в вопросах, связанных с вакцинацией, ситуация изменилась. Президент Джо Байден заявлял, что болеют только непривитые, а затем принял указ, согласно которому государственные органы должны привиться, невзирая на законы и так далее. Я считаю, что очень правильно», - рассказал врач.
В случае отсутствия иммунитета и от гриппа, и от COVID-19 необходимо сначала прививаться от коронавируса.
«Микс-вакцина пока не разрешен Минздравом. Надо пойти и привиться от гриппа. Вот я недели две назад публично сам привился и вдохновил на это только 15 человек из 60, находившихся рядом. Это недопустимо наплевательское отношение! Если вы заболеете этим гриппом, благополучно его перенесете, то подготовите очень хорошую почву для коронавируса до конца сезона. Весь иммунитет, всё выбросите в корзину, а у нас предстоит непростая зима. Вы всё накопленное здоровье растратите», - объяснил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что главный лозунг создаваемого в России проекта «санитарный щит» – это эпидемия без локдаунов.
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