Вакцинация спасет мир. Онищенко рассказал об окончании пандемии

В России растет число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России подтверждено 29 409 случаев заболевания ковидом за сутки. Число выявленных новых случаев инфекции стало максимальным с начала года. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 957 человек.

Массовые карантинные меры по борьбе с COVID-19 далеко не всегда эффективны, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Массового ничего не должно быть. В марте 2020 года мы ввели локдаун, потому что еще ничего не понимали. Даже Воронеж не надо весь закрывать. Нужно провести научную, грамотную противоэпидемическую работу. Очаговой работы у нас нет», - напомнил Онищенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главной причиной рекордной суточной смертности от ковида в России является недостаточный уровень вакцинации. В связи с этим в Москве начнут внедрять массовое экспресс-тестирование на COVID-19 в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах. А так же власти столицы прорабатывают внедрение экспресс-тестирования на коронавирус в московских школах.

«По данным на утро 11 октября, Москва привила 39,5% от населения, по взрослому населению – 47,7%. По Москве летальность составляет 1,77%, это значительно ниже, чем по стране и ниже, чем по миру. Московская область имеет уровень летальности почти как в Москве, 1,79%. А Санкт-Петербург имеет летальность 3,49%. Серьезно надо разбираться, почему такой высокий уровень. Можно списать на огромные пространства, недоступность, но это не оправдание. Каких-то значимых праздников, мероприятий не отмечено, ограничения не сняты. Нужно разбираться в лечении. Нужно смотреть на стандарты лечения, другого пути я не вижу», - объяснил Онищенко.