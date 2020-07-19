Глава Центра Гамалеи указал на приоритеты в вакцинации от коронавируса

«Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию», - отметил руководитель центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По его мнению, пика пандемии в России нет, однако, властям необходимо закрепить этот успех.

«Организаторы и руководители страны все время находятся в очень сложной ситуации... все время идет эта тонкая грань: немножко разрешить, немножко запретить», - сказал Гинцбург.

Эксперт считает, что ситуация продлится, пока основная часть населения не выработает иммунитет. Лишь затем все «вздохнут и забудут, что такой дискомфорт был».

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил об отсутствии тотальной вакцинации от коронавируса.

«Сейчас достаточно убедительно идут работы по созданию вакцины, хотя необходимость её использования для меня пока непонятна. Тотальная точно не нужна будет. Проведём вакцинацию групп риска к сезону подъёма. Но нам надо будет настраиваться на работу в рамках ММСП – международных медико-санитарных правил», - добавил Онищенко.

