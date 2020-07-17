Минздрав РФ назвал сроки регистрации первой вакцины от коронавируса

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса.

Группа добровольцев выписана из госпиталя имени Бурденко. В министерство обороны также заявили о неплохой переносимости препарата.

По данным Минздрава, в общей сложности, 17 вакцин показали себя как «перспективные кандидаты». При этом, во Всемирной организации здравоохранения накануне выразили сомнение в возможности получения вакцины от коронавируса в ближайшее время, несмотря на усилия мирового сообщества в этом направлении.

