Минздрав РФ назвал сроки регистрации первой вакцины от коронавируса
Первая регистрация отечественной вакцины от коронавируса предполагается в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Екатеринбург. Глава Минздрава назвал первую, начало второй декады последнего летнего месяца, передает РИА Новости.
Мурашко также рассказал, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» может получить разрешение на проведение клинических испытаний своей вакцины через 2-3 недели после экспертизы. Ранее ГНЦ ВБ направил в министерство соответствующий запрос. Экспертиза уже проводится.
Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса.
Группа добровольцев выписана из госпиталя имени Бурденко. В министерство обороны также заявили о неплохой переносимости препарата.
По данным Минздрава, в общей сложности, 17 вакцин показали себя как «перспективные кандидаты». При этом, во Всемирной организации здравоохранения накануне выразили сомнение в возможности получения вакцины от коронавируса в ближайшее время, несмотря на усилия мирового сообщества в этом направлении.
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