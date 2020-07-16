В РФПИ отвергли обвинения в краже британских разработок для вакцины от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг обвинения со стороны Великобритании, согласно которой российские хакеры украли данные о разработке вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Вторую фазу испытаний вакцины против COVID-19 завершат к 3 августа

Ранее британский центр кибербезопасности заявил, что хакеры долгое время атаковали компании страны, работающие над вакциной. В Лондоне посчитали, что в деле замешана российская разведка.

Дмитриев назвал эти предположения бездоказательными. По его мнению, это попытка "запятнать" российскую вакцину, которая может быть очень успешной на рынке. Он подчеркнул, что обвинения были выдвинуты после информации о том, что регуляторы могут одобрить российскую разработку уже в августе.

Кроме того, глава РФПИ добавил, что нужды в хакерстве у России нет, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания уже передала данные российской "Р-Фарм", которая будет производить вакцину AstraZeneca в РФ.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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