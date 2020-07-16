Сразу три страны обвинили РФ в попытке украсть разработки вакцины от COVID-19
Великобритания, Канада и Соединённые Штаты Америки практически одновременно заявили о попытках хакеров, связанных с Россией, украсть сведения о разработке вакцины от нового типа коронавируса. В кибернетических атаках и взломах подозревают группировку APT29, также известная как Cozy Bear.
В течение этого года APT29 атаковала разные организации, связанные с разработкой вакцины в Канаде, США и Великобритании. Об этом говорится в совместном заявлении Национального центра кибербезопасности Великобритании, Центра безопасности коммуникаций Канады и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США.
Они предположили, что хакеры, скорее всего, старались похитить информацию о создании и тестировании вакцин от коронавируса. Причём, конкретики не было предоставлено. Не названы организации, ставшие объектами атаки, а также не уточняется, сумели ли взломщики что-либо украсть.
Национальный центр кибербезопасности Великобритании пошёл дальше и заявил, что кибервзломщики «с большой долей вероятности» якобы выполняют задания «российских спецслужб». Официальный представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона назвал «гнусностью» такого рода атаки в отношении исследователей, которые заняты важнейшей работой по борьбе с COVID-19. Он пообещал совместно с союзниками Лондона вычислить злоумышленников и призвать их к ответу.
В мае разведки США и Великобритании зафиксировали значительное число хакерских атак медицинских центров. Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванин утверждал, что среди взломщиков были, в частности, китайские хакеры. О Росси тогда речи не шло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес Москвы о якобы хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru