Объявлено, кому противопоказана вакцина от COVID-19

Вакцину от коронавируса нельзя будет применять людям с тяжелыми формами хронических заболеваний иммунной системы. Об этом сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что вакцинация может вызвать обострение хронического недуга, поэтому предварительно потребуется консультация специалиста -иммунолога, пишет RT.

Кроме того, эксперт не предвидит конкуренции производителей вакцины от COVID-19 из разных государств. Он выразил уверенность, что на мировом рынке будет сразу несколько препаратов приблизительно одинакового уровня эффективности. Дело в том, что ни одна компания в единственном числе не сумеет обеспечить весь требуемый объем.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил сегодня, что первая вакцина российской разработки может быть зарегистрирована уже в середине будущего месяца. Уже проведены пилотные клинические испытания, добровольцы вышли из больницы и чувствуют себя хорошо, сообщает РЕН ТВ.

