Онищенко выступил против тотальных ограничений в случае повторной вспышки коронавируса
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против тотальных ограничений на случай повторной вспышки коронавируса, отметив, что они будут не оправданы.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ограничительные меры из-за COVID-19 в России придётся вводить снова, если не будет соблюдаться социальная дистанция, а число случаев начнёт расти.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с представительницей ВОЗ, отметив, что возможно введение частично ограничительных мер осенью, но возвращение к тотальной остановке жизни будет не оправдано.
«Снимать ограничения надо, это правильное решение. Но впереди придёт осень, и может быть такое, что вместе с острыми респираторными заболеваниями обострится ситуация и с распространением коронавируса. Для него как раз наступит сезон. Но тотальной остановке жизни я буду категорически возражать. Она, во-первых, не оправдана. И да, конечно, на первых порах мы не очень понимали, что это за вирус, но теперь с ним всё ясно. Он уже изучен, и мы понимаем, что он не увеличивает свою контагиозность (темпы распространения – ред.)», - сказал депутат.
Он также призвал вырабатывать и проводить такие мероприятия, которые позволят функционировать экономике и общественной жизни, обеспечивая при этом безопасность.
«К тому же сейчас достаточно убедительно идут работы по созданию вакцины, хотя необходимость её использования для меня пока непонятна. Тотальная точно не нужна будет. Проведём вакцинацию групп риска к сезону подъёма. Но нам надо будет настраиваться на работу в рамках ММСП – международных медико-санитарных правил», - добавил Онищенко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции в российской столице, преодолены.
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