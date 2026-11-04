В Сенат США впервые избрали мусульманина
Мусульманин был впервые избран в Сенат США. Это кандидат от Демократической партии, сын иммигрантов из Египта Абдул Эль-Сайед.
Как пишет Associated Press, после подсчета 82% голосов он набирает 50,10% голосов, а его соперник от Республиканской партии Майк Роджерс — 45,50%.
После победы Эль-Сайед обратился к президенту США Дональду Трампу, который называл его «джихадистом».
«Дональд! Я знаю, что тебе было сложно выговорить мое имя, так что после того, как в январе Джей Ди Вэнс приведет меня к присяге, можешь просто называть меня сенатором», — сказал он.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил «Радиоточке НСН», что по прогнозам республиканцы в США пока точно теряют только палату представителей, однако в Сенате шансы у партий равны.
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