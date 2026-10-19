Трое суток в аэропорту: Куда жаловаться пассажирам «проклятого рейса» Москва-Хургада
Столь длительная задержка рейса иностранной компании связана с ограничениями в российской столице и отсутствием резервного экипажа, заявил НСН Виктор Горбачев.
Причиной длительного ожидания вылета судна Air Cairo из Шереметьево стали в том числе проблемы на стороне иностранной компании. Держать резервный экипаж невыгодно, в отличие от «наших ребят», которые всегда в боевой готовности, сказал НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Рейс компании Air Cairo Москва-Хургада в СМИ уже окрестили «проклятым». Самолет должен был забрать туристов из Шереметьево еще 16 октября, однако из-за введенных в Москве ограничений ему пришлось приземлиться в Самаре. На следующий день он все-таки прибыл в столичный аэропорт и начал посадку пассажиров. Но внезапно стюардесса упала в обморок, ее увезли на «скорой». Через три часа пассажиров попросили покинуть салон, объяснив это то ли недомоганием у еще одного члена экипажа, то ли «окончанием рабочего времени», пишут СМИ. При этом резервного экипажа у компании не оказалось. А 18 октября самолет улетел в Египет без пассажиров. Последним пообещали, что за ними прилетит новый. В итоге, после 66 часов ожидания туристы все-таки смогли вылететь из Шереметьево на новом судне в 15.43 мск.
По мнению Горбачева, во всей этой истории есть две составляющих, первая – это ограничения.
«Объявлялся план «Ковер». Что же делать-то, ну? Не могут же летать самолеты, когда есть дроновая опасность. Это должны понять пассажиры, наверное. Я полтора месяца назад точно так же двое суток не мог вылететь из Сочи», - объяснил эксперт.
Вторая составляющая – это отсутствие резервного экипажа у авиакомпании Air Cairo.
«Держать резерв это довольно накладно. Здесь же людям надо платить и командировочные, причем в конвертируемой валюте, им также нужна гостиница, питание. Это довольно-таки затратный механизм. Если про наши компании говорить, то эти ребята всегда здесь, так сказать, на боевом дежурстве и всегда могут вылететь. Но если наши воздушные суда не вылетают, то это исключительно из-за того, что объявлен какой-то режим ЧС», - сказал Горбачев.
По словам собеседника НСН, пассажирам, которые вынуждены ожидать свой рейс часами, нужно обращаться к ответственным по аэропорту.
«Там есть ответственные. Всегда есть объявление, что нужно подойти к такой-то стойке, вам дадут талоны на питание, на воду. В случае, если ночевать придется, то дадут объявление с каких рейсов на какой автобус садиться. Есть сопровождающий. Отвезут в гостиницу. Потом привезут, предупредят. Такая структура. А если человек не захочет дальше лететь, он может сдать билет, получить свои деньги и уйти на другой вид транспорта, - на паровоз, если будет такая возможность. То есть если кто-то сдал билет, ему вернут деньги», - добавил Горбачев.
Впрочем, как заверяет пресс-служба Шереметьево, на время ожидания вылета всем пассажирам рейса Москва-Хургада были предоставлены и «другие меры поддержки».
Ранее в АТОР предупредили о подорожании однократной въездной визы в Египет. С 1 января 2027 она составит $33 (примерно 2735 рублей), сообщала НСН.
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