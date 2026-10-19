«Объявлялся план «Ковер». Что же делать-то, ну? Не могут же летать самолеты, когда есть дроновая опасность. Это должны понять пассажиры, наверное. Я полтора месяца назад точно так же двое суток не мог вылететь из Сочи», - объяснил эксперт.

Вторая составляющая – это отсутствие резервного экипажа у авиакомпании Air Cairo.

«Держать резерв это довольно накладно. Здесь же людям надо платить и командировочные, причем в конвертируемой валюте, им также нужна гостиница, питание. Это довольно-таки затратный механизм. Если про наши компании говорить, то эти ребята всегда здесь, так сказать, на боевом дежурстве и всегда могут вылететь. Но если наши воздушные суда не вылетают, то это исключительно из-за того, что объявлен какой-то режим ЧС», - сказал Горбачев.

По словам собеседника НСН, пассажирам, которые вынуждены ожидать свой рейс часами, нужно обращаться к ответственным по аэропорту.

«Там есть ответственные. Всегда есть объявление, что нужно подойти к такой-то стойке, вам дадут талоны на питание, на воду. В случае, если ночевать придется, то дадут объявление с каких рейсов на какой автобус садиться. Есть сопровождающий. Отвезут в гостиницу. Потом привезут, предупредят. Такая структура. А если человек не захочет дальше лететь, он может сдать билет, получить свои деньги и уйти на другой вид транспорта, - на паровоз, если будет такая возможность. То есть если кто-то сдал билет, ему вернут деньги», - добавил Горбачев.

Впрочем, как заверяет пресс-служба Шереметьево, на время ожидания вылета всем пассажирам рейса Москва-Хургада были предоставлены и «другие меры поддержки».

Ранее в АТОР предупредили о подорожании однократной въездной визы в Египет. С 1 января 2027 она составит $33 (примерно 2735 рублей), сообщала НСН.

