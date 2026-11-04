Путин утвердил порядок передачи государству имущества умерших россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок передачи в собственность государства денежных средств и драгоценных металлов на банковских счетах и вкладах, которые были признаны выморочными.
Речь идёт об активах, которые принадлежат умершим россиянам, но не были востребованы наследниками. Согласно указу, деньги и драгметаллы поступают через пять лет после их признания выморочными.
В документе отмечается, что право государства забрать активы будет подтверждаться перечнем, куда включены лица, чье имущество признали выморочным. Формировать список поручено Росимуществу на основании данных Федеральной налоговой службы, нотариальной палаты, приставов и банков.
Отмечается, что до 1 апреля 2027 года правительство РФ должно представить предложения по внесению в законодательство изменений, устанавливающих порядок выявления пригодного для передачи в собственность России имущества.
Ранее Путин подписал указ, запрещающий гражданам России вывозить из страны в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные деньги в объеме свыше миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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