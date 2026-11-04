Путин утвердил порядок передачи государству имущества умерших россиян

Речь идёт об активах, которые принадлежат умершим россиянам, но не были востребованы наследниками. Согласно указу, деньги и драгметаллы поступают через пять лет после их признания выморочными.

В документе отмечается, что право государства забрать активы будет подтверждаться перечнем, куда включены лица, чье имущество признали выморочным. Формировать список поручено Росимуществу на основании данных Федеральной налоговой службы, нотариальной палаты, приставов и банков.

Отмечается, что до 1 апреля 2027 года правительство РФ должно представить предложения по внесению в законодательство изменений, устанавливающих порядок выявления пригодного для передачи в собственность России имущества.

Ранее Путин подписал указ, запрещающий гражданам России вывозить из страны в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные деньги в объеме свыше миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

