Более 30 россиянок задержали в Турции за нарушение морали

Отмечается, что причиной задержаний, которые произошли ещё 23 октября в ходе рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер», стало «нарушение морали и общественной безопасности».

«Гражданки РФ находятся в столичном депортационном центре «Акюрт», с ними работает турецкий адвокат... Решение об их дальнейшей судьбе примет суд», - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что у россиянок изъяли смартфоны, однако им предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону.

Ранее в Псковской области сотрудники ФСБ задержали планировавшего диверсии гражданина Швеции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».