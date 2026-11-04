Более 30 россиянок задержали в Турции за нарушение морали

Турецкой полицией в Анкаре были задержаны 34 россиянки. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в российском посольстве.

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Отмечается, что причиной задержаний, которые произошли ещё 23 октября в ходе рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер», стало «нарушение морали и общественной безопасности».

«Гражданки РФ находятся в столичном депортационном центре «Акюрт», с ними работает турецкий адвокат... Решение об их дальнейшей судьбе примет суд», - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что у россиянок изъяли смартфоны, однако им предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону.

Ранее в Псковской области сотрудники ФСБ задержали планировавшего диверсии гражданина Швеции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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