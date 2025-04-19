В школах России введут единое расписание уроков

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах России введут единое расписание. По его словам, такая инициатива поможет выявить нагрузку на учителей и то, сколько уроков и для какого числа учеников провел педагог.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», - приводит слова Кравцова РИА Новости.

Он рассказал, что уже с 1 сентября 2025 года в российских школах будет введено единое планирование по предметам. К тому же, добавил глава Минпросвещения, будет установлено и нормировано проведение контрольных и проверочных работ в учебных заведениях, в том числе всероссийских проверочных работ, которые теперь не должны превышать 10% от общего числа уроков по программе.