В школах России введут единое расписание уроков
По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такая мера в том числе позволит выявить нагрузку на учителей.
В России собираются ввести единое расписание уроков в школах. До этого Минпросвещения утвердило время на выполнение домашних заданий для учеников 1-4 классов. Однако и педагоги, и родители жалуются на серьезную нагрузку на детей. Учителя также уверяют, что большой объем работы, возложенный на них, мешает качественному проведению занятий.
НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах России введут единое расписание. По его словам, такая инициатива поможет выявить нагрузку на учителей и то, сколько уроков и для какого числа учеников провел педагог.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», - приводит слова Кравцова РИА Новости.
Он рассказал, что уже с 1 сентября 2025 года в российских школах будет введено единое планирование по предметам. К тому же, добавил глава Минпросвещения, будет установлено и нормировано проведение контрольных и проверочных работ в учебных заведениях, в том числе всероссийских проверочных работ, которые теперь не должны превышать 10% от общего числа уроков по программе.
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До этого депутат Госдумы Игорь Антропенко наоборот предложил ввести в школах стратовую систему обучения с индивидуальным расписанием для каждого ученика. По его мнению, в России уже «назрела необходимость» перехода после начальной школы от классно-урочной к стратовой системе. Он рассказал, что, согласно такой инициативе, школьников в рамках параллели будут делить на группы для более глубокого изучения отдельных предметов.
«Ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов. Набор таких предметов школа будет определять соответствующим тестированием, определяющим потребности каждого... мышление и способности», - заявил Антропенко в беседе с РИА Новости.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Накануне в Минпросвещения утвердили время для учеников 1-4 классов на выполнение домашних заданий. В ведомстве заявили, что с 1 сентября 2025 года учащиеся первых классов должны будут тратить на это 1 час, вторых и третьих — 1,5 часа, а четвертых — 2 часа. При этом домашнее задание на следующий урок рекомендовали задавать на текущем уроке. А при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня, передает РИА Новости.
Однако член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков считает, что нормы по времени выполнения домашнего задания приведут к конфликтам между учителями, учениками и родителями, а проблема большой нагрузки решена не будет.
«В данном случае попытались установить формальные нормы по домашнему заданию. Школы сегодня нагружены содержанием учебным и дополнительным. От родителей много жалоб, что дети огромные домашние задания получают. Но я только не особо верю, что эти нормы помогут как-то, потому что каждому ребенку требуется свое время для выполнения задания. Эти нормы приведут к тому, что увеличится число конфликтов и недоверие между учителями и учениками. Сложно предсказать, какое задание сколько займет времени. Родители начнут жаловаться, требования предъявлять», - заявил он в разговоре с НСН.
По словам педагога, домашних заданий станет меньше, если учителя будут менее загружены и смогут более эффективно проводить занятия.
«Учителя дают большие домашние задания, так как чаще всего они очень сильно загружены. Подготовиться к уроку хорошо не всегда получается, тогда и материала будет меньше освоено. Все это идет в домашние задания, потому что объем проверяемых знаний на экзаменах же не уменьшается. Нужно решать проблему не с помощью ограничения на домашние задания, а улучшать условия труда. Тогда учитель сможет давать максимум знаний детям в школе», - объяснил Казаков.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что сейчас образовательные программы в российских школах не учитывают возраст и развитие детей.
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