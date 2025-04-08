Учителя заявили, что перевод хулиганов в спецшколы не решит проблему буллинга
Чаще всего буллинг возникает из-за неблагополучного окружения и проблем с психикой у ребенка-агрессора, однако спецшкола, скорее всего, лишь воспитает из него потенциального преступника, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Чтобы решить проблему травли в школе, нужно увеличить количество социальных педагогов и психологов, а также наладить работу конфликтных комиссий и служб медиации, спецшколы не помогут перевоспитать детей-агрессоров. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее заявил в интервью порталу 360.ru, что в Госдуме предложили ужесточить ответственность для учеников, которые системно занимаются травлей других детей. Нельзя допускать, чтобы хулиганы «отравляли атмосферу остальным детям», потому их нужно переводить в спецучреждения или на домашнее обучение, так как профилактические беседы чаще всего не действуют, полагают парламентарии. Казаков назвал такой способ решения проблемы недопустимым.
«Это достаточно антигуманная история, когда детей отправляют в спецшколы. Если ребенок себя плохо ведет, с этим нужно работать, понимать, откуда это берется, может, его бьют дома, и он проявляет свою агрессию. Плохое поведение — это маркер, который показывает, что что-то не так. Понятно, что это не должно перекладываться на учителей. Нужно увеличить количество психологов и социальных педагогов в школах, наладить работу служб медиации, конфликтных комиссий, то есть следует развивать инструменты воспитания и коррекции поведения. Но ресурсов сейчас на эти механизмы недостаточно. А в спецшколах проблема решена не будет — ребенок выйдет из спецшколы потенциальным преступником», — сказал Казаков.
Собеседник НСН также объяснил, почему возникает проблема буллинга в школах.
«Обычно травля ярко выражена там, где неблагополучная социальная среда, неблагополучные семьи, но бывают и исключения. Порой это также обусловлено психическими расстройствами у ребенка-агрессора. Говорить о том, что в школе все в порядке, нельзя, слишком высока нагрузка на учителей и классных руководителей, а полностью решить эту проблему они не могут», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил, что каждый десятый россиянин или его дети стали жертвами травли, а каждый пятый соотечественник был свидетелем буллинга, больше всего подобных случаев отмечено в Ижевске.
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