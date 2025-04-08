«Это достаточно антигуманная история, когда детей отправляют в спецшколы. Если ребенок себя плохо ведет, с этим нужно работать, понимать, откуда это берется, может, его бьют дома, и он проявляет свою агрессию. Плохое поведение — это маркер, который показывает, что что-то не так. Понятно, что это не должно перекладываться на учителей. Нужно увеличить количество психологов и социальных педагогов в школах, наладить работу служб медиации, конфликтных комиссий, то есть следует развивать инструменты воспитания и коррекции поведения. Но ресурсов сейчас на эти механизмы недостаточно. А в спецшколах проблема решена не будет — ребенок выйдет из спецшколы потенциальным преступником», — сказал Казаков.

Собеседник НСН также объяснил, почему возникает проблема буллинга в школах.

«Обычно травля ярко выражена там, где неблагополучная социальная среда, неблагополучные семьи, но бывают и исключения. Порой это также обусловлено психическими расстройствами у ребенка-агрессора. Говорить о том, что в школе все в порядке, нельзя, слишком высока нагрузка на учителей и классных руководителей, а полностью решить эту проблему они не могут», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил, что каждый десятый россиянин или его дети стали жертвами травли, а каждый пятый соотечественник был свидетелем буллинга, больше всего подобных случаев отмечено в Ижевске.

