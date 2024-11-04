Минпросвещения не планирует сокращать школьное обучение

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что сокращение продолжительности школьного обучения в России в ближайшее время не обсуждается. Об этом он заявил в рамках просветительского марафона «Знание.Первые».

По его словам, решение об 11-летнем школьном обучении остается актуальным, и изменений в этом вопросе пока не предвидится.