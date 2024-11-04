Минпросвещения не планирует сокращать школьное обучение

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что сокращение продолжительности школьного обучения в России в ближайшее время не обсуждается. Об этом он заявил в рамках просветительского марафона «Знание.Первые».

По его словам, решение об 11-летнем школьном обучении остается актуальным, и изменений в этом вопросе пока не предвидится.

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Ранее председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента Владимир Мединский допустил, что требования времени могут привести к сокращению срока обучения.

По его словам, в условиях быстрого развития технологий человеку необходимо будет осваивать новые профессии и навыки каждые десять лет, а также получать несколько образований в течение жизни, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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