Минпросвещения не планирует сокращать школьное обучение
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что сокращение продолжительности школьного обучения в России в ближайшее время не обсуждается. Об этом он заявил в рамках просветительского марафона «Знание.Первые».
По его словам, решение об 11-летнем школьном обучении остается актуальным, и изменений в этом вопросе пока не предвидится.
Ранее председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента Владимир Мединский допустил, что требования времени могут привести к сокращению срока обучения.
По его словам, в условиях быстрого развития технологий человеку необходимо будет осваивать новые профессии и навыки каждые десять лет, а также получать несколько образований в течение жизни, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru