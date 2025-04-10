На всех не хватит: Нужны ли в школах психологи в обязательном порядке

«В целом со своей задачей школьные психологи не справляются, потому что это физически невозможно. Во-первых, в школах огромное количество детей, во-вторых, чтобы помогать детям и потенциально оценивать какие-то риски, нужна очень качественная и хорошая диагностика, которую в формате школы провести просто нереально. Если мы берем отдельный класс, чтобы провести качественную диагностику детей, нужно около трех-четырех недель с интерпретацией результатов и обзором анализов», — сказала Таранова.

Собеседница НСН добавила, что школьный психолог не сможет решить проблему буллинга — гораздо эффективнее работают приглашенные специалисты.

«В школе нарушается очень важный компонент — конфиденциальность. Другие ребята видят, что какой-то ученик заходит в кабинет психолога, и это тоже может стать причиной для буллинга. Сомневаюсь, что школьный психолог сможет справиться с травлей, потому что нужна работа как с классом (для этого нужно выделять отдельные часы, это групповая терапия), так и с зачинщиками и жертвами буллинга. Работа с жертвами подразумевает формирование эмоциональной устойчивости, стратегии защиты. Один психолог не сможет справляться с различными психологическими задачами. Если же будет создана целая психологическая служба при школе, тогда уже можно будет говорить об эффективной работе. Это должны быть не просто специалисты, а “няньки”. Другое дело, если психолог приглашенный. Часто бывают запросы, когда в формате класса приглашают психолога и ставят определенные задачи, которые он должен решить. Чаще всего они касаются формирования коллектива, сплоченности, умения дружить, навыков взаимопомощи. Приглашенному человеку проще взять и вести один класс — тогда он сможет справиться с этой задачей», — подчеркнула психолог.

В заключение Таранова отметила, что в школах готовы работать далеко не все психологи, несмотря на профильное образование.

«Не все психологи готовы работать в школе. Если сравнивать частную практику и практику в школе, конечно, частная практика лучше оплачивается, она более простая с точки зрения ресурсов. Отмечу, что детским или подростковым психологом также может быть и обычный, взрослый психолог, потому что все психологи, когда обучаются, проходят курсы по детской психологии, по возрастной психологии, по психологии развития. Главное, чтобы специалист был готов эмоционально и физически работать с детьми», — подытожила она.

Ранее Таранова рассказала, что онлайн-школы или формат семейного образования подойдут для детей, которые имеют особенности развития, испытывают сложности с коммуникацией со сверстниками или не могут посещать все обязательные занятия в силу дополнительной занятости. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

