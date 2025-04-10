На всех не хватит: Нужны ли в школах психологи в обязательном порядке
Школьные психологи не справляются со своими задачами, в частности, не в состоянии решить проблему буллинга, более эффективно работают приглашенные специалисты, сказала НСН Ирина Таранова.
Школьные психологи физически не способны справиться со своими задачами — сказывается и огромное количество детей, и невозможность провести полноценную диагностику, и отсутствие конфиденциальности. Об этом НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.
Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник ранее предложил министру просвещения Сергею Кравцову сделать школьных психологов обязательными во всех образовательных учреждениях, пишет «Парламентская газета». По словам депутата, постоянная поддержка детей опытными специалистами поможет снизить уровень буллинга, уменьшит тревожность и позволит избежать конфликтов и трагедий среди подростков. Таранова заявила, что школьные психологи сегодня не справляются со своими обязанностями.
«В целом со своей задачей школьные психологи не справляются, потому что это физически невозможно. Во-первых, в школах огромное количество детей, во-вторых, чтобы помогать детям и потенциально оценивать какие-то риски, нужна очень качественная и хорошая диагностика, которую в формате школы провести просто нереально. Если мы берем отдельный класс, чтобы провести качественную диагностику детей, нужно около трех-четырех недель с интерпретацией результатов и обзором анализов», — сказала Таранова.
Собеседница НСН добавила, что школьный психолог не сможет решить проблему буллинга — гораздо эффективнее работают приглашенные специалисты.
«В школе нарушается очень важный компонент — конфиденциальность. Другие ребята видят, что какой-то ученик заходит в кабинет психолога, и это тоже может стать причиной для буллинга. Сомневаюсь, что школьный психолог сможет справиться с травлей, потому что нужна работа как с классом (для этого нужно выделять отдельные часы, это групповая терапия), так и с зачинщиками и жертвами буллинга. Работа с жертвами подразумевает формирование эмоциональной устойчивости, стратегии защиты. Один психолог не сможет справляться с различными психологическими задачами. Если же будет создана целая психологическая служба при школе, тогда уже можно будет говорить об эффективной работе. Это должны быть не просто специалисты, а “няньки”. Другое дело, если психолог приглашенный. Часто бывают запросы, когда в формате класса приглашают психолога и ставят определенные задачи, которые он должен решить. Чаще всего они касаются формирования коллектива, сплоченности, умения дружить, навыков взаимопомощи. Приглашенному человеку проще взять и вести один класс — тогда он сможет справиться с этой задачей», — подчеркнула психолог.
В заключение Таранова отметила, что в школах готовы работать далеко не все психологи, несмотря на профильное образование.
«Не все психологи готовы работать в школе. Если сравнивать частную практику и практику в школе, конечно, частная практика лучше оплачивается, она более простая с точки зрения ресурсов. Отмечу, что детским или подростковым психологом также может быть и обычный, взрослый психолог, потому что все психологи, когда обучаются, проходят курсы по детской психологии, по возрастной психологии, по психологии развития. Главное, чтобы специалист был готов эмоционально и физически работать с детьми», — подытожила она.
Ранее Таранова рассказала, что онлайн-школы или формат семейного образования подойдут для детей, которые имеют особенности развития, испытывают сложности с коммуникацией со сверстниками или не могут посещать все обязательные занятия в силу дополнительной занятости. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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