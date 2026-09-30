«Женщины сейчас в России действительно ищут успешных и состоявшихся мужчин, более того, сейчас очень много претензий к тому, что у мужчин страдает ответственность. Открою секрет: женщины в принципе меркантильные существа. Все дело в том, что в России женщины в отношениях часто уходят в роль матери, когда они безвозмездно готовы любить своего партнера и все ему отдавать. Однако в таком случае велик риск, что в таких отношениях нарушится баланс, и они распадутся. Поэтому женщина должна выбирать лучшего мужчину для себя и таким образом удерживать баланс в построении партнерских отношений», — учтонила она.

Ранее директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий раскрыл НСН, что сегодня мужчины ищут партнершу без драм и с доброжелательностью.



