Психолог рассказала, почему женщины меркантильны
Ориентируясь на финансовое положение партнера, женщина снижает для себя риски того, что отдавать в паре будет только она, заявила в пресс-центре НСН Ирина Шибаева.
Учитывая российскую модель поведения женщины в отношениях, женщины не могут быть не меркантильны при выборе партнера, потому что иначе в паре будет сильный перекос. Об этом в пресс-центре НСН рассказала врач, клинический психолог, преподаватель Ирина Шибаева.
«Женщины сейчас в России действительно ищут успешных и состоявшихся мужчин, более того, сейчас очень много претензий к тому, что у мужчин страдает ответственность. Открою секрет: женщины в принципе меркантильные существа. Все дело в том, что в России женщины в отношениях часто уходят в роль матери, когда они безвозмездно готовы любить своего партнера и все ему отдавать. Однако в таком случае велик риск, что в таких отношениях нарушится баланс, и они распадутся. Поэтому женщина должна выбирать лучшего мужчину для себя и таким образом удерживать баланс в построении партнерских отношений», — учтонила она.
Ранее директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий раскрыл НСН, что сегодня мужчины ищут партнершу без драм и с доброжелательностью.
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