В РПЦ сравнили служение священника с долгом врача и полицейского
Протоирей Дмитрий Смирнов прокомментировал НСН случаи заражения клириков коронавирсуом.
Сотрудники церковной больницы имени Святителя Алексия проводят тесты на коронавирус у людей, которые контактировали с заболевшими священниками в Москве. Об этом сообщил РИА Новости главврач клиники Алексей Заров. Если человек не имеет признаков ОРВИ, его осматривают и берут анализы непосредственно в больнице, в противном случае обследование проводится на дому. Врачи церковной клиники также находятся на связи с московскими поликлиниками, которые обследуют других пациентов на дому.
Протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН отметил, что богослужения в храмах не могут быть прекращены, несмотря на опасность распространения вируса, тем более, что в большинстве случаев они сейчас проводятся без участия прихожан.
«Если исходить из логики «опасно, значит закроемся», не пора ли нашим врачам поехать на дачу и не общаться с больными, не пора ли Росгвардии по казармам сидеть и не патрулировать улицы, не пора ли полиции оставить свои посты и сидеть дома?
Они должны выполнять свой долг
Они должны выполнять свой долг, так же, как и священники – свой. Только надо тщательнее следовать рекомендациям по предотвращению распространения заболевания. Конечно, какие-то ошибки неизбежны, но в целом, при чётком следовании инструкциям, можно от вируса защититься», - заключил собеседник НСН.
Ранее рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса сообщила, что у нескольких клириков Русской православной церкви в столице выявлен COVID-19. Среди них: священник храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине Николай Рыжков, диакон того же храма Дмитрий Сазонов, иерей Виктор Волков из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, а также исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерей Георгий Дехтярев.
Еще у ряда священников были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден. Храм в Марьине кратковременно закрывался на дезинфекцию, сейчас он вновь открыт, передает ТАСС. Иерей Николай Рыжков почти выздоровел, потому что на лечении он находится уже 13 день. Сайт храма Вознесения Господня на Гороховом Поле также сообщает о временном закрытии.
29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции.
В России на 6 апреля было зафиксировано 6 343 случая заражения коронавирусом, Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву - 4 484. По данным федерального оперативного штаба, умерли 47 человек. Вечером в понедельник стало известно о смерти ещё двух пациентов с подтвержденным COVID-19 в Москве. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, пациенты 67 и 72 лет имели сопутствующие заболевания.
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