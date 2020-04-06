В РПЦ сравнили служение священника с долгом врача и полицейского

Протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН отметил, что богослужения в храмах не могут быть прекращены, несмотря на опасность распространения вируса, тем более, что в большинстве случаев они сейчас проводятся без участия прихожан.

«Если исходить из логики «опасно, значит закроемся», не пора ли нашим врачам поехать на дачу и не общаться с больными, не пора ли Росгвардии по казармам сидеть и не патрулировать улицы, не пора ли полиции оставить свои посты и сидеть дома?