Кураев: Значение имеет не икона, а молитва

«В распоряжении мэра Москвы ясно сказано, что самоизоляция не распространяется на людей, занимающих руководящие должности, чье присутствие важно для функционирования учреждений. Поэтому патриарх на вполне законных основаниях продолжает работать. Мы не сможем заботиться о здоровье патриарха Кирилла больше, чем он сам о себе», - заметил клирик.

Он затруднился сказать, почему патриарх выбрал именно икону «Умиление».

«Без понятия. Я не очень верю, что имеет значение, какие именно святые и иконы. Молитва в любом случае к Богу, его святыни одинаково значимы», - заключил Кураев.

Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал верующих православных воздержаться от посещения храмов из-за эпидемии коронавируса.

