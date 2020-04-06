Джульетто Кьеза: Странно, что вирус обходит Россию стороной!

Однако этим вопросы не исчерпываются.

«Почему Италия находится в такой ситуации – вопрос открытый. Много неопределенных вещей, которые еще требуют объяснения. Но я вижу, что вирус, который нанес удар по Италии, это не тот же самый вирус, что в Китае, это другой вирус. Это тоже коронавирус, но с другими характеристиками. Тогда возникает вопрос, откуда он взялся и как попал в Италию, в Испанию? И почему в России ситуация так отличается, хотя Россия граничит с Китаем? Очень странная ситуация», - отметил он.

Пока непонятно, как развивается эпидемия и в самой Италии.

«Парадоксально, что на севере Италии здравоохранение гораздо более развито, чем на юге. Но эпидемия развивалась только на севере. На юге ситуация намного лучше», - пояснил журналист.

Он призывает не обращать внимание на критику российской помощи в Италии.

«Помощь, которую мы получили от России, очень полезна. Мы должны быть очень благодарны, но, как вы знаете, были невероятно глупые выпады со стороны властей Италии и некоторых СМИ. Были невероятно глупые комментарии. Но это только элиты и СМИ. Несколько министров, которые открывают рот только по указанию извне. Это НАТО. Это не итальянская реакция, это реакция НАТО, инспирированная американскими и британскими спецслужбами. Это современный колониализм. НАТО выражает недовольство помощью России. А рядовые итальянцы выражают большую благодарность России, например, в Бергамо, где работают ваши военные. Удивительно, но помогали только Россия, Китай, Куба. НАТО ничего не делала. Это наши союзники, которые не помогли совсем», - посетовал собеседник НСН.

Между тем итальянцы готовятся к худшему.

«Ситуация в Италии все еще небезопасная. Пик заболеваемости еще не достигнут. Есть маленькое снижение числа жертв, но заражение населения продолжается высокими темпами. Италия остается закрытой. Сомневаюсь, что во второй половине апреля ситуация изменится. Это означает гигантские экономические потери и снижение уровня жизни населения. Это 60 миллионов человек, которые сейчас ничего не могут – ни работать, ни учиться. Все заблокированы, пока не достигнут пик заболеваемости», - пояснил журналист.

По его мнению, итальянский народ в кризис, вызванный коронавирусом, продемонстрировал организованность и ответственность.

«Есть такие, кто не понимает. Но лично я ожидал, что недисциплинированных будет гораздо больше. Итальянский народ гениальный, но не очень организованный. Но оказалось наоборот, люди гораздо дисциплинированнее, чем ожидалось. Одна из причин проблем с дисциплиной – это то, что люди не получают полной информации. Мы чувствуем, что информация, которую мы получаем недостаточная, неправильная. Надо, чтобы все люди поняли, что это чрезвычайная ситуация. Что мы потеряли нашу демократию, но это временно. Что мы вынуждены изменить наши привычки, но это тоже временно. Однако мы должны понимать: после коронавируса наша жизнь в корне изменится. Будет очень глубокий экономический кризис. В Европе, в России, в Америке, в Азии – везде. Нужно адаптироваться к новой ситуации, требуется большая реформа, потому что это начало новой фазы человеческой цивилизации», - заключил Кьеза.

Ранее шеф-редактор итальянского музыкального телеканала FaceBox TV Амброджио Кинг рассказал в эфире НСН о ситуации в стране.

