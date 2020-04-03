В РПЦ рассказали о том, как пройдут Пасхальные службы

Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ продолжать богослужения и таинство причастия даже при отсутствии паствы из-за коронавируса. Кроме того, в РПЦ предупредили, что верующие должны быть готовы отказаться от посещения храма на Пасху.

Протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН, рассказал, что прихожане спокойно восприняли меры, предпринимаемы духовенством для предотвращения распространения коронавируса.

«Все служащие в церкви будут в храме – хор, духовенство, служба, причастники, а остальные придут в другой день. Это профилактика, так бывает. У нас полный порядок и мы всем всё разъяснили. Все всё понимают», - уточнил отец Дмитрий Смирнов.

На прошлой неделе Патриарх Кирилл из-за опасности распространения коронавируса призвал россиян воздержаться от посещения храмов и молится дома. После этого призыва в сети даже был запущен хештег #молитесьдома.

