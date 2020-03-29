В РПЦ ожидают упреков за призыв патриарха избегать посещения храмов
Священнослужители в эфире НСН пояснили значение призыва патриарха Кирилла к верующим воздержаться от посещения храмов для будущего Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с призывом воздержаться от посещения церковных служб в храмах во время распространения коронавируса. Глава РПЦ призвал к этому верующих во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», - цитирует патриарха РИА Новости.
Стандартным неверием и дальнейшими поисками альтернативных духовных авторитетов встретили обращение патриарха Кирилла к верующим избегать церковных богослужений православные ортодоксы. Такое мнение высказал протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН.
«Мнение верующих, конечно, будет разное, руководство (в РПЦ – прим. НСН) в Москве, конечно же, расценит посыл как руководящее указание. На Украине могут сказать, у нас свое начальство. В Казахстане уже это решение реализовано по приказу государственной власти. Реакция будет разной. Но важно, что это все-таки прозвучало. Для кого-то это облегчение – то, что снимается ответственность за непосещение храмов (в период пандемии коронавируса – прим. НСН). Патриарх это специально сделал – он несколько раз в своей проповеди сказал: «Я как патриарх вам говорю и не слушайте другие голоса». То есть, фактически, «приказываю», сказал патриарх своей жесткой интонацией и повторил это несколько раз. Так, патриарх берет на себя ответственность за это решение. Это важно, что он не стал созывать Синод», - заявил Кураев.
Протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН также поддержал патриарха.
«Мы же не водим детей на улицу, когда они болеют. А у нас (в России – прим. НСН) есть определенная часть людей, которые ходят в церковь каждый день – и утром, и вечером. И надо понимать, что это не запрет - патриарх, как наш отец, просто беспокоится о своей пастве. Для тех, кто побаивается (заражения коронавирусом – прим. НСН), разрешение патриарха – это успокоение. На это и есть благословение нашего святейшего отца. Бывают всякие обстоятельства – и войны, и моровые поветрия. Тут главное – с умом подходить и с верой. С Нами Бог и Пресвятая Богородица», - сказал священнослужитель.
Призыв патриарха, который долго ждали, в котором сомневались, важен для будущего РПЦ, отметил протодиакон Андрей Кураев.
«Это важно для будущего церкви, прежде всего. Потому что преодолен некий профсоюзно-корпоративный эгоизм. Патриарх правильно подчеркнул, что 50 с лишним лет призывал ходить в храм, а сейчас говорит иначе. Это – отказ от своих небольших выгод, в том числе и финансовых, слом бывших стереотипов поведения. В итоге это дает церкви право говорить о том, что мы (священнослужители) существуем ради вас (верующих), мы служим людям. Это несомненный человеческий бонус – право так говорить», - считает протодиакон.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с настоятельной рекомендацией верующим отказаться от посещения объектов религиозного культа на период карантина.
Градоначальник также объявил о беспрецедентных ограничительным мерах на время вынужденных «каникул» с 28 марта по 5 апреля.
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