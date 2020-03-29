В РПЦ ожидают упреков за призыв патриарха избегать посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с призывом воздержаться от посещения церковных служб в храмах во время распространения коронавируса. Глава РПЦ призвал к этому верующих во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», - цитирует патриарха РИА Новости.

Стандартным неверием и дальнейшими поисками альтернативных духовных авторитетов встретили обращение патриарха Кирилла к верующим избегать церковных богослужений православные ортодоксы. Такое мнение высказал протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН.

«Мнение верующих, конечно, будет разное, руководство (в РПЦ – прим. НСН) в Москве, конечно же, расценит посыл как руководящее указание. На Украине могут сказать, у нас свое начальство. В Казахстане уже это решение реализовано по приказу государственной власти. Реакция будет разной. Но важно, что это все-таки прозвучало. Для кого-то это облегчение – то, что снимается ответственность за непосещение храмов (в период пандемии коронавируса – прим. НСН). Патриарх это специально сделал – он несколько раз в своей проповеди сказал: «Я как патриарх вам говорю и не слушайте другие голоса». То есть, фактически, «приказываю», сказал патриарх своей жесткой интонацией и повторил это несколько раз. Так, патриарх берет на себя ответственность за это решение. Это важно, что он не стал созывать Синод», - заявил Кураев.