Кураев: Карантин должен стать жертвой любви к окружающим

Новые меры по борьбе с распространением инфекции на следующей неделе, по данным РБК, коснутся не только ресторанов, кафе и парков. В Москве ограничат посещение церквей из-за коронавируса.

Источники в столичном правительстве утверждают, что уже сегодня соответствующий указ подпишет мэр Сергей Собянин. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом изданию сказали, что не располагают такой информацией. Часть мечетей и синагог ранее уже объявили о закрытии для прихожан, но православные храмы продолжают работать.

Накануне президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за эпидемии.

Протодиакон Андрей Кураев заявил НСН, что домашний карантин нужно воспринимать как жертву любви по отношению к ближним.

«Я уже давно говорил, что в нынешних условиях пандемии задача церковной риторики произвести в сознании верующих аксиологическую революцию. Аксиология – это учение о ценностях. Годами вкладывалось в умы, что Иисусова молитва, сказанная в храме, в тысячу раз ценнее, сказанной дома. Но сейчас важно напомнить, что человек – наша главная святыня. На время нужно обесценить наше воскресное паломничество в храм, чтобы люди остались дома. Но воспринимать это нужно как жертву ради других людей. Есть 1-2% людей, для которых инфекция эта опасна. И это – старики. Общаясь с любимым батюшкой, седобородым с умными и добрыми глазами, можно его не только одарить беседой, но и инфекцией», - отметил собеседник НСН.