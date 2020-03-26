Кураев: Карантин должен стать жертвой любви к окружающим
Протодиакон Андрей Кураев заявил НСН, что богослужения можно продолжать, но прихожан на таких службах быть не должно.
Новые меры по борьбе с распространением инфекции на следующей неделе, по данным РБК, коснутся не только ресторанов, кафе и парков. В Москве ограничат посещение церквей из-за коронавируса.
Источники в столичном правительстве утверждают, что уже сегодня соответствующий указ подпишет мэр Сергей Собянин. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом изданию сказали, что не располагают такой информацией. Часть мечетей и синагог ранее уже объявили о закрытии для прихожан, но православные храмы продолжают работать.
Накануне президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за эпидемии.
Протодиакон Андрей Кураев заявил НСН, что домашний карантин нужно воспринимать как жертву любви по отношению к ближним.
«Я уже давно говорил, что в нынешних условиях пандемии задача церковной риторики произвести в сознании верующих аксиологическую революцию. Аксиология – это учение о ценностях. Годами вкладывалось в умы, что Иисусова молитва, сказанная в храме, в тысячу раз ценнее, сказанной дома. Но сейчас важно напомнить, что человек – наша главная святыня. На время нужно обесценить наше воскресное паломничество в храм, чтобы люди остались дома. Но воспринимать это нужно как жертву ради других людей. Есть 1-2% людей, для которых инфекция эта опасна. И это – старики. Общаясь с любимым батюшкой, седобородым с умными и добрыми глазами, можно его не только одарить беседой, но и инфекцией», - отметил собеседник НСН.
В пример отец Андрей привел пришедшую новость из Румынии, где одновременно заболел весь клир, включая двух батюшек, двух дьяконов, алтарника и чтеца. Информация о том, что заболели прихожане, пока не поступала.
«Есть священники, которые утверждают, что в их храмах этой заразы нет. Это, в том числе, ректор Свято-Тихоновского православного университета отец Владимир Воробьев, служивший у Патриарха пресс-секретарем протоиерей Владимир Вигилянский. Поэтому нужно, чтобы сыграл джокер, имею виду слово Патриарха. И не принимать полумеры, как то одноразовые стаканчики для запивки, протирание лжицы. Нужно объявить пожилым людям, что пост для них отменяется, чтобы не ослаблять организмом. После снятия карантина причастие тоже может быть без предварительного поста. Домашнее сидение будет воспринято как пост. И то, что люди не ходят в храм, должно восприниматься как жертва любви», - резюмировал протодиакон Андрей Кураев.
«Важно донести, что нехождение в храм в эти дни это не грех»
По его мнению, богослужения можно и дальше совершать за закрытыми дверями, на которых будут дьяконы, чтецы. Так поступила Румынская Церковь. Там прихожане ожидают на улице, когда будет вынесена чаша для причастия. Также поступили в храме Гроба Господня в Иерусалиме, куда разрешено заходить по одному, расстояние между молящимися должно составлять не менее двух метров, целование икон и креста запрещено.
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