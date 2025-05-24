В России предложили запретить выдачу кредитов для защиты от мошенников
С такой инициативой выступили в МВД. Там объяснили, что в ведомстве будут консультировать граждан, собравшихся получить кредит, и выявлять, хотят ли они передавать полученные деньги аферистам.
В России предпринимают все новые и новые меры для борьбы с мошенниками. На этот раз предложили запретить выдачу кредитов для защиты населения. Между тем, уровень закредитованности россиян растет.
ЗАПРЕТ НА КРЕДИТЫ
В МВД России предложили ввести запрет на выдачу кредитов для защиты от мошенников.
На киберфестивале «Positive Hack Days» замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов объяснил, что в рамках этой инициативы представители ведомства будут консультировать каждого россиянина, захотевшего взять кредит, и задавать ему определенные вопросы для того, чтобы убедиться, что полученные средства не будут переданы мошенникам. По его словам, в стране уже принято множество законов, позволяющих гражданам самозапретить использование в том числе кредитов.
«Но у нас другая концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», - передает РИА Новости.
Филиппов считает, что такая мера будет воспринята положительно в обществе, ведь у ведомства появится «возможность защитить всех». Он также отметил, что тотальная блокировка стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности.
До этого директор Центра бизнес-образования и аналитики Илья Иванинский в интервью НСН подчеркнул, что, если в России начнутся массовые отмены кредитов из-за мошеннических схем, банки будут вынуждены серьезно пересмотреть политику по удаленному оформлению кредитов и любых других продуктов.
«Если сейчас массово начнутся случаи отмены решений по кредитам, банки будут вынуждены серьезно пересмотреть политику по удаленному оформлению кредитов и любых других продуктов. Можно точно сказать, что удаленное оформление кредитов, депозитов, карт и так далее — это основа банковского бизнеса сейчас. И любые ограничения могут осложнить деятельность банков, клиенты тоже привыкли решать все вопросы за одну секунду онлайн. С другой стороны, банки — это очень гибкие организации, они смогут перестроить свои бизнес-процессы под любые ограничения регулятора. Если требования будут, они адаптируются», - сказал он.
ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РОССИЯН
Между тем, только за первый месяц работы сервиса самозапрет на выдачу кредитов установили 7,94 млн россиян. Большинство граждан (91,5%) выбирают формат полного запрета. При этом в марте 2025 года в России было зафиксировано пятикратное увеличение спроса на кредиты. Средняя ставка по ним достигла 31%, а средний размер выданной суммы по сравнению с 2024 годом снизился на 25% до 568 тысяч 94 рублей.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, закредитованность россиян достигла 34,6 триллиона рублей.
«Что касается общей закредитованности населения, она достигла 34,6 триллиона рублей. Сегодня у нас сбережения граждан на депозитах превышают 50 триллионов. 50 млн человек имеют хотя бы один кредит. У очень многих людей есть кредитная карта. Из общего числа людей, имеющих кредиты, не платят своевременно 4,3%. Средний доход человека, который не платит, составляет примерно 58 тысяч рублей, а средний кредит составляет примерно 185 тысяч рублей. Получается, что люди имеют кредит в три раза больше, чем свой заработок. Как так получилось, это вопрос. Это говорит о том, что есть большие проблемы с финансовой грамотностью у людей, которые занимаются неквалифицированным трудом и у тех, кто занят в серых областях экономики. Этот доход банки не видят», - рассказал он в пресс-центре НСН.
Согласно статистике Банка России, рост закредитованности россиян в 2024 году наблюдался в Астраханской области, в Крыму и Туве. Причем последний из указанных регионов, третий год остается лидером по финансовой нагрузке заемщиков. Показатель закредитованности (сколько средних зарплат необходимо, чтобы рассчитаться по среднему долгу) в регионе в прошлом году достиг 31,7. В Астраханской области он составил 16,3, в Крыму — 13.
Наиболее высокий уровень долговой нагрузки в России также зарегистрирован в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9) и Ленобласти (18,8). Самые низкие показатели (от 10 до 10,5) — в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне, на Камчатке и Сахалине.
По состоянию на апрель 2025 года в России долги граждан с просрочкой свыше 30 дней составили 2,3 трлн рублей, сообщили в Национальном Бюро Кредитных Историй (НБКИ). Более 22 млн кредитных договоров оформлены на семь млн человек.
ЖАЛОБЫ НА КОЛЛЕКТОРОВ
По данным НБКИ, количество судебных банкротств россиян выросло на 35%. За первые три месяца 2025 года суды объявили несостоятельными 120,99 тысячи граждан. В связи с этим в 2024 году спрос на коллекторов увеличился вдвое. С начала 2025-го показатель вырос еще на четверть.
При этом россияне часто жалуются на коллекторов. Так, экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН рассказала, что именно не устраивает заемщиков.
«Сейчас очень жестко регулируется деятельность коллекторских агентств. С 1 февраля дополнительное ужесточение было. На данный момент нельзя в неустановленное время совершать звонки заемщикам, нельзя к ним наведываться в гости, нельзя звонить их родственникам и близким, нельзя звонить им на работу. Мои коллеги получают жалобы от заемщиков, несмотря на то, что выполняют все требования законодательства. Заемщики жалуются, что коллекторы звонят рано утром в выходной или поздно вечером, что приходят домой, что звонят работодателям. Есть жалобы на звонки членам семьи. Все это может привести к стрессам, беспокойствам, вплоть до сердечного приступа», - объяснила она.
В связи с этим, по словам Глуховой, при большом количестве жалоб заемщиков коллекторов могут лишить лицензии.
«Сейчас любой должник, в отношении которого совершаются неправомерные действия коллекторами, может написать жалобу в ФССП, будет проведена проверка. Есть определенный реестр коллекторов с красными флажками, на которых много жалуются. Это вплоть до лишения коллекторской лицензии», - сказала она в пресс-центре НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России сообщили, что в 2024 году мошенники украли у россиян 27 млрд рублей.
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