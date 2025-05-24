В России предложили запретить выдачу кредитов для защиты от мошенников

«Но у нас другая концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», - передает РИА Новости.

Филиппов считает, что такая мера будет воспринята положительно в обществе, ведь у ведомства появится «возможность защитить всех». Он также отметил, что тотальная блокировка стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности.

До этого директор Центра бизнес-образования и аналитики Илья Иванинский в интервью НСН подчеркнул, что, если в России начнутся массовые отмены кредитов из-за мошеннических схем, банки будут вынуждены серьезно пересмотреть политику по удаленному оформлению кредитов и любых других продуктов.