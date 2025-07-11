Снова разочарован: Какое заявление Трамп готовит для России
Американский президент якобы разочарован поведением России на международной арене и готовит важное заявление, но в серьезность его слов уже не верят ни в Белом Доме, ни в Москве.
Президент США Дональд Трамп намерен сделать важное заявление касательно России. Об этом американский лидер сообщил 10 июля в беседе с телеканалом NBC News.
«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник (14 июля - примечание НСН) я сделаю важное заявление по России», — уточнил он, не раскрывая деталей.
Политик добавил, что дальнейшее развитие событий прояснится в ближайшие две недели.
РАЗОЧАРОВАНИЕ РАСТЕТ
Впервые о недовольстве Трамп заговорил после шестого телефонного звонка с президентом России Владимиром Путиным 3 июля. Тогда он прокомментировал разговор очень коротко, добавив, что был очень разочарован.
Американские политики в последние дни продолжали подчеркивать, что Белый дом остался недоволен итогами переговоров с России. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявлял, что у Москвы нет гибкости в украинском вопросе, что огорчает Трампа. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции на площадке встречи глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров.
В ходе этого саммита Рубио провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Их переговоры продолжались 50 минут. После этого госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне хотят видеть дорожную карту урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что обсудил с Лавровым идеи, как эта карта может выглядеть. Информацию о разговоре передадут Трампу сегодня вечером, уточнил Рубио.
ИГРЫ РАЗУМА
В то же время американские политики не верят, что республиканец так легко изменил свою позицию по российско-украинскому конфликту. Его окружение считает, что президент занимается передачей скрытых сигналов обеим сторонам. Об этом сообщило издание Semafor со ссылкой на источник из Белого дома.
В публикации утверждается, что резкие заявления адресованы как Москве, так и Киеву. Таким образом Трамп демонстрирует, что возможны любые сценарии, если стороны не захотят искать компромисс. Уточняется, что именно с этим связано смягчение риторики по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В частности, американский лидер намерен впервые за свой второй президентский срок использовать право на выделение военной помощи Киеву из запасов США на 300 млн долларов, сообщает Reuters.
РАЗБОМБИТЬ МОСКВУ
Помимо этого, в американских СМИ появилась информация о готовности республиканца пойти на крайние меры в отношении России и Китая. CNN опубликовал записи с закрытых выступлений Трампа в 2024 году. Он якобы рассказал об угрозах разбомбить столицу РФ в случае начала боевых действий против Украины. Также стало известно о предупреждении американского президента лидеру Китая Си Цзиньпину, которому Трамп якобы пригрозил ударом по Пекину при атаке на Тайвань.
По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, России не стоит воспринимать всерьез все высказывания американского президента. Более того, он уверен, что Трамп работает на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю.
«Мы пытаемся расшифровать знаки, которые подает американский президент своему политическому истеблишменту, своим избирателям, и на этом еще что-то там выстраивать. Нам вообще не стоит ни его, ни кого-нибудь еще так воспринимать, чтобы потерять аппетит и спрятаться под кровать», — заявил он НСН.
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