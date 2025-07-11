РАЗОЧАРОВАНИЕ РАСТЕТ

Впервые о недовольстве Трамп заговорил после шестого телефонного звонка с президентом России Владимиром Путиным 3 июля. Тогда он прокомментировал разговор очень коротко, добавив, что был очень разочарован.

Американские политики в последние дни продолжали подчеркивать, что Белый дом остался недоволен итогами переговоров с России. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявлял, что у Москвы нет гибкости в украинском вопросе, что огорчает Трампа. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции на площадке встречи глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров.

В ходе этого саммита Рубио провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Их переговоры продолжались 50 минут. После этого госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне хотят видеть дорожную карту урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что обсудил с Лавровым идеи, как эта карта может выглядеть. Информацию о разговоре передадут Трампу сегодня вечером, уточнил Рубио.