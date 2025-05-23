Минцифры создаст приложение для защиты от интернет-мошенников

По его словам, главная задача такого сервиса — предупреждать граждан. Он будет информировать о возможных попытках мошенничества против них. Также планируется создание специальной «тревожной кнопки» для вызова помощи против преступников.

Уточняется, что разработка приложения начнется уже в июне, а пилотный проект будет готов к концу года. Шойтов добавил, что министерство рассчитывает аттестовать продукт в начале следующего года и ввести его в эксплуатацию с 1 марта 2026.

Ранее россиянам дали советы по защите от мошенников на фоне ЕГЭ, напоминает НСН.

