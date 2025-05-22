Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать займы безработным гражданам.
Против законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Решение обусловлено тем, что предложенные ограничения нарушат конституционные права граждан.
Уже более 10 млн россиян установили самозапрет на кредиты и займы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Полный запрет на кредиты выбрали 9,35 млн граждан, запрет на выдачи онлайн в банках и микрофинансовых организациях - 422 тысячи, полный запрет выдачи займов в МФО - 165 тысяч, полный запрет выдач в МФО и онлайн в банках – 148 тысяч.
По данным ОКБ, чаще всего самозапрет устанавливают россияне 35-45 лет (23% от общего количества), 45-55 лет (21%), 55-65 лет (20%). При этом 16% запретов приходится на граждан старше 65 лет, 13% – на 25-35-летних, 8% – на россиян до 25 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru