В МВД России рассказали, какими данными нельзя ни с кем делиться

В публикации отмечается, что не стоит отправлять данные своих банковских карт. Это касается и всей информации, которая приходит от мобильного приложения: кодов подтверждения из СМС и пуш-уведомлений.

Правоохранители также предупредили, что опасно передавать кому-либо серию и номер паспорта, ИНН, СНИЛС или фото этих документов. Киберполицейские посоветовали держать в тайне свой адрес, номера телефонов родственников и свое точное местоположение в реальном времени.

Уточняется, что мошенники могут воспользоваться некоторыми данными для входа в почту или оформления кредита. Для этого им может хватить комбинации имени, даты рождения и номера телефона.

Ранее Верховный суд признал ничтожным оформленный мошенниками договор на кредит, напоминает НСН.

