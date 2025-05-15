Россиян предупредили о схеме мошенников с самозапретом на кредиты

Совкомбанк предупредил о мошеннической схеме с якобы неправильно установленным самозапретом на кредиты. В сообщении финансовой организации в Telegram-канале говорится, что злоумышленники

представляются сотрудниками «Госуслуг» и заявляют, что самозапрет у предполагаемой жертвы установлен неправильно.

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После этого они предлагают перейти по ссылке, поясняя, что таким образом можно исправить ошибку.

В Совкомбанке рекомендуют клиентам не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на непроверенных сайтах. В банке также напомнили, что настоящие сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят россиянам первыми и не запрашивают информацию по телефону.

В МВД ранее объяснили, как не попасть в базу дропперов.



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ФОТО: ТАСС
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