Россиян предупредили о схеме мошенников с самозапретом на кредиты
Совкомбанк предупредил о мошеннической схеме с якобы неправильно установленным самозапретом на кредиты. В сообщении финансовой организации в Telegram-канале говорится, что злоумышленники
представляются сотрудниками «Госуслуг» и заявляют, что самозапрет у предполагаемой жертвы установлен неправильно.
После этого они предлагают перейти по ссылке, поясняя, что таким образом можно исправить ошибку.
В Совкомбанке рекомендуют клиентам не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на непроверенных сайтах. В банке также напомнили, что настоящие сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят россиянам первыми и не запрашивают информацию по телефону.
В МВД ранее объяснили, как не попасть в базу дропперов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru