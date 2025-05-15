Россиян предупредили о схеме мошенников с самозапретом на кредиты

После этого они предлагают перейти по ссылке, поясняя, что таким образом можно исправить ошибку.

В Совкомбанке рекомендуют клиентам не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на непроверенных сайтах. В банке также напомнили, что настоящие сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят россиянам первыми и не запрашивают информацию по телефону.

В МВД ранее объяснили, как не попасть в базу дропперов.







