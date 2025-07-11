В Тульской области при атаке БПЛА погиб человек

Один человек погиб в результате атаке беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что область подверглась очередной атаке БПЛА противника.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения», - указал Миляев.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

По данным Минобороны, минувшей ночью в Тульской области уничтожили 13 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.



