В Тульской области при атаке БПЛА погиб человек
11 июля 202508:42
Один человек погиб в результате атаке беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что область подверглась очередной атаке БПЛА противника.
«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения», - указал Миляев.
Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.
По данным Минобороны, минувшей ночью в Тульской области уничтожили 13 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
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