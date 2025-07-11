ПВО уничтожила 155 украинских беспилотников над территорией России
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 155 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь, передает Минобороны.
«В период с 23.00 мск 10 июля т.г. до 7.00 мск 11 июля т.г... перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщило ведомство.
Отмечается, что 53 дрона сбили в Курской области, 19 – в Брянской, 15 – в Смоленской, 14 – в Белгородской, 13 – в Тульской. Кроме того, по 11 БПЛА уничтожили в Орловской области и Московском регионе, семь – в Крыму. По четыре дрона ВСУ сбили над Липецкой областью и акваторией Черного моря, по два – над Ростовской и Калужской областями.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Хлевенском районе региона украинский БПЛА упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Начался пожар, в результате погиб человек, пишет Ura.ru.
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