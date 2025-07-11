В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ
Энергоснабжение и водоснабжение восстановили в Пензе после пожара на ТЭЦ-1. Об этом написал глава города Олег Денисов в Telegram-канале.
Ранее загорелся транзитный трансформатор ТЭЦ, напоминает РЕН ТВ. Были нарушены подача электричества и горячей воды. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Позднее пожар ликвидировали, специалисты восстановили энергоснабжение основной части потребителей.
«Ресурсоснабжающие предприятия отчитались, что по состоянию на 5.00 мск электроснабжение восстановлено, потребители обеспечены водой», - подчеркнул Денисов.
Градоначальник рекомендовал обращаться по вопросам о подаче электричества и воды в единую дежурно-диспетчерскую или тепловую справочную службу либо в управляющую компанию.
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