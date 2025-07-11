Рябков допустил новый обмен заключенными между Россией и США
Новый обмен заключенными между Россией и США возможен в обозримом будущем, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, этот вопрос остается в повестке дня.
«Схемы и тем более персоналии - это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи. Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться... пока неясно», - подчеркнул Рябков.
Замминистра добавил, что здесь играет роль множество факторов, включая общий контекст двусторонних отношений.
В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о переговорах Москвы и Вашингтона о подготовке обмена заключенными, пишет Ura.ru.
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