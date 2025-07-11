Во Франции у берегов Сен-Тропе загорелась суперъяхта
Суперъяхта Sea Lady II под флагом Мальты загорелась в порту Сен-Тропе во Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на источники в пожарной службе.
ЧП произошло на пришвартованной яхте по неизвестной причине накануне около 21:15 мск. Пожарные не могут попасть на борт судна и испытывают трудности с тушением. Специалисты установили барьеры для защиты акватории от загрязнения. По данным пожарных, судно может затонуть.
Сведений о пострадавших не поступало. Как сообщает France Bleu, с яхты эвакуировали двух мужчин 24 и 30 лет.
Яхту Sea Lady II длиной 41 метр построили в 1986 году, в 2024-м она была отремонтирована. Судно предлагают в аренду за 80 тысяч евро в неделю.
Ранее в Тихом океане загорелся корабль Morning Midas, перевозивший более трех тысяч автомобилей. Экипаж эвакуировали на торговое судно поблизости, напоминает Ura.ru.
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