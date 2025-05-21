Доля вторичного жилья на рынке ипотеки превысила 50%

Уточняется, что впервые за полгода новостройки уступили господство на рынке. Рост ипотек на «вторичку» составил почти 8,5% за месяц: 38 тысяч из 73 тысяч кредитов были выданы именно на их покупку. Тем не менее, в денежном выражении впереди новое жилье: 57% денег получатели потратили на него.

Исследователи связали рост спроса на вторичном рынке со снижением ставок, а также расширением программы семейной ипотеки в ряде регионов. Отмечается, что увеличение доли также связано с появлением стандарта, ограничившего субсидирование кредитов на новостройки.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий связал высокие ставки по ипотеке с пропагандой чайлдфри, напоминает НСН.

