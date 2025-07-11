В России приобрели свыше 93 млн билетов по «Пушкинской карте»

Более 93 млн билетов купили участники программы «Пушкинская карта» за все время ее действия. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры, передает ТАСС.

«На сегодняшний день участниками программы приобретено более 93 млн билетов с начала реализации программы», - говорится в сообщении.

При этом с начала 2025 года было приобретено 12 млн билетов.

Всего «Пушкинскую карту» получили 12 млн молодых людей, или 82% от целевой аудитории программы.

Ранее Минкультуры сообщило, что в рамках проекта молодые россияне потратили 33 млрд рублей за три года. Программа «Пушкинская карта» доступна для граждан от 14 до 22 лет, напоминает РЕН ТВ.

